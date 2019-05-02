Taeniopygia guttata, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121483-pticy-ispolzuut-socialnye-signaly-dlya-prinyatiya-resheniy-uchenye.html

Ракурс

Некоторые птицы отдают приоритет социальной информации над визуальными доказательствами при принятии решений.

Состояние окружающей среды может быть важным для птицы для оценки условий среды при подыскивании места для постройки гнезда, а, следовательно, непрерывный сбор информации является хорошим способом оставаться в курсе условий размножения, сообщает EurekaAlert со ссылкой на статью в издании The Auk: Ornithological Advances.

Исследователи проверили, как дикие зебровые амадины (Taeniopygia guttata) притягиваются к успешным местам гнездования. Они давали амадинам различные визуальные или акустические сигналы, имитируя гнезда с маленькими или большими выводками, чтобы проверить, как птицы оценивают качество потенциального места размножения.

Говоря о преимуществах и недостатках социальной информации, ученые часто отмечают, что социально полученные знания менее надежны и более склонны к обману. Звуки гнездящихся птиц, однако, являются честными показателями количества птенцов. Хотя крики птенцов служат сигналами для родителей, братьев и сестер, и, нечаянно, также как сигналы для хищников, ученым не было известно, могут ли призывы птенцов также служить сигналами для птиц, ищущих места для размножения.

Исследователи имели целью проверить, какие социальные сигналы от гнезд птенцов привлекают других зебровых амадин. В двух отдельных экспериментах они давали амадинам соответствующую информацию или с помощью акустических сигналов (воспроизведением криков птенцов), или с помощью визуальных сигналов (разложенными в гнезде яйцами). В обоих случаях имитировались гнезда с маленькими (три особи) или большими (семь особей) выводками.

С помощью этого эксперимента исследователи проверили гипотезу о том, что крики птенцов могут служить источником социальной информации для амадин, которые разведывают местность.

Результаты исследования показали, что большинство амадин посетили экспериментальные гнезда, которые были связаны с воспроизведением записей криков птенцов больших выводков (семеро птенцов), в отличие от гнезд, имитирующих маленькие выводки (трое птенцов). Визуальные подсказки (гнезда с разным количеством яиц, представляющие гнезда на ранних стадиях размножения), не влияли ни на вероятность, ни на количество, ни на продолжительность посещений. Это первое свидетельство того, что крики птенцов в гнезде могут обеспечить социальную информацию, которая влияет на поведение птиц при размножении.

Этот результат соответствует гипотезе о том, что дикие зебровые амадины преимущественно посещают более успешные выводки. Голоса птенцов обеспечивали необходимую социальную информацию для будущих родителей.

Это исследование дает первые доказательства того, что дикие птицы на стадии подготовки к размножению могут использовать крики птенцов как социальный сигнал. Несмотря на то, что активность родительского кормления на гнездах является известным показателем успешности размножения у некоторых видов, значение криков птенцов в гнезде, как непреднамеренная социальная информация, ранее не было зафиксировано.

«Это исследование помогает нам понять, какие сигналы используют амадины, чтобы найти лучшее место для гнезда, — отмечает главный автор исследования Барбара Брандол. — Решение, в каком месте строить гнездо, имеет решающее значение для птиц, чтобы максимизировать успех их размножения».

Напомним, на севере Мьянмы ученые нашли в янтаре птенца, который жил 99 млн лет назад.