Рафаэль Лусваргхи, фото: Andrew Butko

https://racurs.ua/n121482-brazilskogo-boevika-dnr-prigovorili-k-13-ti-godam-lisheniya-svobody.html

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К 13-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил гражданина Бразилии Рафаэля Лусваргхи, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и деятельности террористических организаций.

Ему будет зачислен срок содержания под стражей по состоянию на 2 мая.

Также суд взыскал с Лусваргхи расходы на проведение экспертиз на сумму около 15 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что Лусваргхи во время судебного следствия отрицал свое участие в деятельности террористических организаций, признавая вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Лусваргхи присоединился к боевикам на Донбассе в 2014 году. В 2015 году он был ранен во время боев за Донецкий аэропорт. В 2016 году его в киевском аэропорту «Борисполь» задержали сотрудники СБУ и прокуратуры.

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал его виновным в создании террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формирований и приговорил к 13-ти годам лишения свободы. Однако в августе того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусваргхи на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В апреле 2018 года журналисты «Радио Свобода» обнаружили Лусваргхи в расположенном в Киеве Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре, где он скрывался. Эта новость вызвала большой резонанс в обществе.

4 мая 2018 года представители партии «Национальный корпус», «Национальных дружин» и организации «С14» привели Лусваргхи к зданию СБУ. По их словам, в монастыре боевика уже не было, его задержали возле посольства Бразилии.

Напомним, в январе в Донецкой области суд к 10-ти годам лишения свободы приговорил боевика так называемой ЛНР.