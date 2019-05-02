Рафаель Лусваргхі, фото: Andrew Butko

https://racurs.ua/ua/n121482-brazylskogo-boyovyka-dnr-zasudyly-do-13-ty-rokiv-pozbavlennya-voli.html

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До 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі, обвинуваченого в участі в незаконних збройних формуваннях та діяльності терористичних організацій.

Йому буде зараховано строк перебування під вартою станом на 2 травня. Також суд стягнув з Лусваргхі витрати на проведення експертиз на суму близько 15 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що Лусваргхі під час судового слідства заперечував свою участь у діяльності терористичних організацій, визнаючи вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Лусваргхі приєднався до бойовиків на Донбасі в 2014 році. У 2015 році він був поранений під час боїв за Донецький аеропорт. У 2016 році його в київському аеропорту «Бориспіль» затримали співробітники СБУ та прокуратури.

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав його винним у створенні терористичної організації та не передбачених законом збройних формувань і засудив до 13-ти років позбавлення волі. Проте у серпні того ж року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргхі на новий розгляд до суду першої інстанції.

У квітні 2018 року журналісти «Радіо Свобода» виявили Лусваргхі в розташованому в Києві Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі, де він переховувався. Ця новина викликала значний резонанс у суспільстві.

4 травня 2018 року представники партії «Національний корпус», «Національних дружин» та організації «С14» привели Лусваргхі до будівлі СБУ. За їхніми словами, в монастирі бойовика вже не було, його затримали біля посольства Бразилії.

Нагадаємо, у січні на Донеччині суд до 10-ти років позбавлення волі засудив бойовика так званої ЛНР.