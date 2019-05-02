Герої коміксів Marvel, фото: PxHere

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Ракурс

Жоден із популярних супергероїв не має здорового індексу маси тіла (ІМТ).

Такого висновку дійшли вчені з Університету Бінгемтона (США), проаналізувавши популярних героїв коміксів, повідомляє видання EurekaAlert.

Загалом учені проаналізували 3 тис. 752 персонажа Marvel Comics, звертаючи увагу на фізичні розміри та костюми, які підкреслювали гіпер-чоловічі або гіпер-жіночі особливості, такі як співвідношення плечей до талії, щелепи, м’язовість верхньої частини тіла, співвідношення талії та стегна і морфологію грудей.

Дослідники виявили, що на сторінках коміксів чоловічі супергерої в середньому страждають «ожирінням», тоді як жінки в середньому розташовані на нижньому кінці нормальної ваги. Вища маса тіла чоловіків спричинена екстремальною м’язовістю верхньої частини тіла, причому співвідношення плечового суглоба у чоловіків значно перевищувало людські межі.

«Основні висновки полягають у тому, що персонажі коміксів є вираженням надприродних стимулів, і вони мають морфологію тіла, яка виходить за межі того, що люди здатні мати, — наголошує один із дослідників Лаура Джонсен. — Для чоловічих і жіночих персонажів існують певні характеристики, які пов’язані з маскулінністю і жіночністю. Чоловіки мають тенденцію бути з широкими плечима і вузькою талією, а жінки — мати невелике співвідношення талії і стегна. Це риси, які люди, як правило, вважають привабливими, але для персонажів коміксів художники роблять їх надмірно перебільшеними. Чоловічі персонажі є гіпермаскулінними, а жіночі персонажі гіперфімінні».

Учені наголошують, що досягнути таких пропорцій тіла тільки через дієту і фізичні вправи неможливо.

«Навіть для фільмів дизайнери костюмів повинні модифікувати костюми, щоб актори виглядали ще більш сильними, ніж вони є в реальному житті», — наголошує Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що всього кілька секунд перегляду фільму про «Людину-павука» зменшують симптоми арахнофобії.