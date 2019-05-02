Герои комиксов Marvel, фото: PxHere

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Ни один из популярных супергероев не имеет здорового индекса массы тела (ИМТ).

К такому выводу пришли ученые из Университета Бингемтона (США), проанализировав популярных героев комиксов, сообщает издание EurekaAlert.

Всего ученые проанализировали 3 тыс. 752 персонажа Marvel Comics, обращая внимание на физические размеры и костюмы, которые подчеркивали гипер-мужские или гипер-женские особенности, такие как соотношение плеч к талии, челюсти, объем мышц верхней части тела, соотношение талии и бедра и морфологию груди.

Исследователи обнаружили, что на страницах комиксов мужские супергерои в среднем страдают «ожирением», тогда как женщины в среднем расположены на нижнем конце нормального веса. Большая масса тела мужчин вызвана чрезмерной мускулатурой верхней части тела, причем соотношение плечевого сустава у мужчин значительно превышало человеческие пределы.

«Основные выводы заключаются в том, что персонажи комиксов являются выражением сверхъестественных стимулов, и они имеют морфологию тела, выходящую за пределы того, что люди способны иметь, — отмечает один из исследователей Лаура Джонсен. — Для мужских и женских персонажей существуют определенные характеристики, которые связаны с маскулинностью и женственностью. Мужчины имеют тенденцию иметь широкие плечи и узкую талию, а женщины — иметь небольшое соотношение талии и бедра. Это черты, которые люди, как правило, считают привлекательными, но для персонажей комиксов художники делают их чрезвычайно преувеличенными. Мужские персонажи являются гипермаскулинными, а женские персонажи гиперфиминными».

Ученые отмечают, что достичь таких пропорций тела только с помощью диеты и физических упражнений невозможно.

«Даже для фильмов дизайнеры костюмов должны модифицировать костюмы, чтобы актеры выглядели еще более сильными, чем они есть в реальной жизни», — отмечает Джонсон.

Напомним, недавно ученые установили, что всего несколько секунд просмотра фильма о «Человеке-пауке» уменьшают симптомы арахнофобии.