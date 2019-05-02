В разглашении гостайны подозревают правоохранителя, связанного с преступлениями против участников Майдана

Чиновника Департамента противодействия наркопреступности подозревают в разглашении гостайны, фото: «Закон і Бізнес»

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Сегодня в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Его обвиняют в разглашении гостайны при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса). Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Также в производстве фигурирует его соучастник — оперуполномоченный этого же подразделения, которого обвиняют по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса.

В Генпрокуратуре отмечают, что указанный бывший руководитель подразделения также фигурирует в расследовании незаконного задержания участников движения «Автомайдан» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве. Тогда активистам были нанесены телесные повреждения, также были повреждены их автомобили.

Отмечается, что к совершению действий против участников Евромайдана привлекались титушки и бойцы спецподразделения «Беркут». После доставки активистов в одно из райуправлений милиции Киева, правоохранителями и титушками относительно них были даны заведомо ложные показания, в результате чего участников «Автомайдана» арестовали за якобы совершение хулиганских действий.

В Генпрокуратуре отмечают, что судебное разбирательство дела до сих пор не начато из-за постоянных представлений и длительных рассмотрений заявлений об отводах и самоотводах судей Днепровского районного суда Киева, а также из-за переноса судебных заседаний по разным причинам.

Напомним, в конце апреля в суд было передано дело экс-работников прокуратуры Киева, обвиняемых в преступлениях против участников Майдана.