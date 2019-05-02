В целом уничтожено около 20-ти ульев, фото: Brazoria County Beekeepers Association

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Ракурс

В округе Бразория, штат Техас (США), в эти выходные неизвестные по непонятным причинам поджигали ульи, убив в целом полмиллиона пчел. Инцидент произошел на площадке для разведения пчел в городе Элвин.

Еще горящие обломки ульев обнаружили утром 27 апреля местные волонтеры. Об этом сообщается на странице ассоциации пчеловодов округа Бразория в социальной сети Фейсбук.

Кроме того, одну из рамок из улья бросили в местный водоем. Отмечается, что когда волонтеры прибыли на место инцидента, пчелы в тонущем улье еще пытались спасти свой выводок.

В целом уничтожено около 20-ти ульев, в каждом из них в среднем находились около 30 тыс. пчел.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника или злоумышленников. За информацию, которая поможет их задержать, объявлено вознаграждение в размере 5 тыс. долл США. Еще 1 тыс. долларов предлагают местные пчеловоды.

Напомним, в прошлом году матч эквадорского чемпионата по футболу между командами «Портовьехо» и «Мантой» был приостановлен из-за пчелиного роя, неожиданно залетевшего на стадион. После того, как насекомые вылетели за пределы стадиона, игру возобновили. В результате инцидента никто из футболистов или судей не пострадал.