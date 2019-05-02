Загалом знищено близько 20-ти вуликів, фото: Wikipedia

https://racurs.ua/ua/n121479-u-ssha-nevidomi-vbyly-pivmilyona-bdjil-navmysno-pidpaluuchy-vulyky-foto.html

Ракурс

В окрузі Бразорія, штат Техас (США), у ці вихідні невідомі особи з незрозумілих причин підпалювали вулики, вбивши загалом півмільйона бджіл. Інцидент стався на майданчику для розведення бджіл у місті Елвіні.

Ще палаючі уламки вуликів виявили вранці 27 квітня місцеві волонтери. Про це повідомляється на сторінці асоціації бджолярів округу Бразорія в соціальній мережі Фейсбук.

Крім того, одну з рамок з вулика кинули в місцеву водойму. Зазначається, що коли волонтери прибули на місце інциденту, бджоли в тонучому вулику ще намагалися врятувати свій виводок.

Загалом знищено близько 20-ти вуликів, у кожному з них, в середньому, перебували близько 30 тис. бджіл.

Наразі правоохоронці розшукують зловмисника чи зловмисників. За інформацію, котра допоможе їх затримати, оголошена винагорода в розмірі 5 тис. дол США. Ще 1 тис. доларів пропонують місцеві бджолярі.

Нагадаємо, торік матч еквадорського чемпіонату з футболу між командами «Портов'єхо» і «Мантой» був призупинений через бджолиний рій, що несподівано залетів на стадіон. Після того, як комахи вилетіли за межі стадіону, гру відновили. Внаслідок інциденту ніхто з футболістів чи суддів не постраждав.