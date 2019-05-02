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Ракурс
Елена Лукаш, фото: Replyua.net

Годовщина 2 мая в Одессе: соратница Януковича распространила фейковое фото трагических событий

2 мая 2019, 19:28
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Бывший министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш на своей странице в социальной сети Фейсбук распространила фейковую фотографию трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

На фотоснимке, сделанном в момент пожара в одесском Доме профсоюзов, изображено неизвестное лицо с «коктейлем Молотова» в руках и нашивкой с символикой, которую применяет батальон «Азов» и ряд других националистических организаций.

«Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей. Я верю, что придет время, и убийцы ответят за все свои преступления», — заявила Лукаш.

На самом деле этот снимок является фотомонтажом. На оригинале фотографии человек с «коктейлем Молотова» на переднем плане отсутствует. Ряд характерных элементов из опубликованного Лукаш фото дают возможность установить оригинальную фотографию, на основе которой был сделан фотомонтаж.

Фото: Алексей Синило

Фото: Денис Казанский

«Для меня трагедия 2 мая 2014 года чудовищна, в первую очередь, из-за тонн лжи, выросших вокруг нее. Пока единицы пытались установить факты, сотни и тысячи распространяли фейки, лгали и делали пустые заявления, чтобы использовать трагедию в своих интересах», — отмечает одесский журналист Алексей Синило, обративший внимание на недостоверность опубликованной Лукаш фотографии.

Впрочем, отмечает Синило, не известно, сознательно ли Лукаш распространяла фейковую фотографию.

Напомним, сегодня в Одессе проходят мероприятия по случаю пятой годовщины событий 2 мая 2014 года.

Источник: Ракурс


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