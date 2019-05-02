Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олена Лукаш, фото: Replyua.net

Роковини 2 травня 2014 року: соратниця Януковича розповсюдила фейкове фото трагічних подій

2 тра 2019, 19:28
999

Колишній міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповсюдила фейковий фотознімок трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

На фотознімку, зробленому в момент пожежі в одеському Будинку профспілок, зображено невідому особу з «коктейлем Молотова» в руках та нашивкою з символікою, яку застосовує батальйон «Азов» й низка інших націоналістичних організацій.

«Влада має безпосереднє відношення до цього масового вбивства людей. Я вірю, що прийде час, і вбивці відповідатимуть за всі свої злочини», — заявила Лукаш.

Насправді цей знімок є фотомонтажем. На оригіналі фотографії чоловік із «коктейлем Молотова» на передньому плані відсутній. Низка характерних елементів з опублікованого Лукаш фото дають можливість встановити оригінальну фотографію, на основі котрої було зроблено фотомонтаж.

Фото: Олексій Синило

Фото: Денис Казанський

«Для мене трагедія 2 травня 2014 року жахлива, передусім, через тонни брехні, яка виросла навколо неї. Поки одиниці намагалися встановити факти, сотні і тисячі поширювали фейки, брехали і робили порожні заяви, щоб використовувати трагедію у своїх інтересах», — зазначає одеський журналіст Олексій Синило, котрий звернув увагу на недостовірність опублікованої Лукаш фотографії.

Втім, зазначає Синило, не відомо, чи свідомо Лукаш поширювала фейковий фотознімок.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відбуваються заходи з нагоди п’ятої річниці подій 2 травня 2014 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...