Роковини 2 травня 2014 року: соратниця Януковича розповсюдила фейкове фото трагічних подій

Олена Лукаш, фото: Replyua.net

https://racurs.ua/ua/n121478-rokovyny-2-travnya-2014-roku-soratnycya-yanukovycha-rozpovsudyla-feykove-foto-tragichnyh-podiy.html

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Колишній міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповсюдила фейковий фотознімок трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

На фотознімку, зробленому в момент пожежі в одеському Будинку профспілок, зображено невідому особу з «коктейлем Молотова» в руках та нашивкою з символікою, яку застосовує батальйон «Азов» й низка інших націоналістичних організацій.

«Влада має безпосереднє відношення до цього масового вбивства людей. Я вірю, що прийде час, і вбивці відповідатимуть за всі свої злочини», — заявила Лукаш.

Насправді цей знімок є фотомонтажем. На оригіналі фотографії чоловік із «коктейлем Молотова» на передньому плані відсутній. Низка характерних елементів з опублікованого Лукаш фото дають можливість встановити оригінальну фотографію, на основі котрої було зроблено фотомонтаж.

«Для мене трагедія 2 травня 2014 року жахлива, передусім, через тонни брехні, яка виросла навколо неї. Поки одиниці намагалися встановити факти, сотні і тисячі поширювали фейки, брехали і робили порожні заяви, щоб використовувати трагедію у своїх інтересах», — зазначає одеський журналіст Олексій Синило, котрий звернув увагу на недостовірність опублікованої Лукаш фотографії.

Втім, зазначає Синило, не відомо, чи свідомо Лукаш поширювала фейковий фотознімок.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відбуваються заходи з нагоди п’ятої річниці подій 2 травня 2014 року.