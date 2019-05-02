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Ракурс
Парубій: Парламентська асамблея НАТО пройде в Києві. Фото: ГолосUA

Парубій: Парламентська асамблея НАТО пройде в Києві

2 тра 2019, 19:13
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Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанову, згідно з якою весняна сесія Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу пройде в Києві.

Сесія призначена на 22−25 травня 2020 року. Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Парламентську асамблею НАТО в 2020 році проведуть в Києві. Фото: twitter

Весняна сесія Північноатлантичного альянсу включає в себе цілий ряд заходів: ознайомчі візити, засідання комітетів, пленарні засідання, протокольні заходи та інше.

На час асамблеї до Києва приїдуть близько 600 гостей з інших країн.

Підписана постанова передбачає створення організаційного комітету, який буде відповідати за підготовку та проведення заходу. Також буде розроблено та подано план проведення весняної сесії.

Джерело: Ракурс


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