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Парубій: Парламентська асамблея НАТО пройде в Києві. Фото: ГолосUA
Парубій: Парламентська асамблея НАТО пройде в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n121477-parubiy-parlamentska-asambleya-nato-proyde-v-kyievi.htmlРакурс
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанову, згідно з якою весняна сесія Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу пройде в Києві.
Сесія призначена на 22−25 травня 2020 року. Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в Twitter.
Весняна сесія Північноатлантичного альянсу включає в себе цілий ряд заходів: ознайомчі візити, засідання комітетів, пленарні засідання, протокольні заходи та інше.
На час асамблеї до Києва приїдуть близько 600 гостей з інших країн.
Підписана постанова передбачає створення організаційного комітету, який буде відповідати за підготовку та проведення заходу. Також буде розроблено та подано план проведення весняної сесії.
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