Видаляти історію в Google можна буде автоматично. Фото: euronews

https://racurs.ua/ua/n121476-vydalyaty-istoriu-v-google-mojna-bude-avtomatychno.html

Ракурс

Компанія Google (Гугл) представила дві нові функції для своїх користувачів. Тепер можна буде видаляти історію переглядів і пошуку в автоматичному режимі.

Тепер персональні дані можна автоматично видаляти кожні три або 18 місяців (півтора року). Опцію кожен користувач може налаштувати самостійно. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

Видаленню підлягають всі дані, зібрані через YouTube, «Google Карти» або пошукову систему. Зараз їх можна видалити вручну, але у багатьох користувачів дані не видаляються роками.

Своє рішення корпорація пояснила бажанням надати своїм користувачами більше контролю над особистими даними.

Скористатися новими опціями можна буде в найближчі кілька тижнів. Історія переглядів відео в сервісі YouTube при цьому збережеться.

Зазначимо, що компанію неодноразово звинувачували безвідповідальному ставленні до даних користувачів, а в листопаді навіть заявили, що Google стежить за своїми користувачами.

У квітні цього року в Google розповіли, що домашня електроніка від компанії з «розумними» функціями і голосовим управлінням може прослуховувати команди, а потім передавати співробітникам компанії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», корпорація Google в квітні розпочала офіційну ліквідацію своєї соціальної мережі Google+.