Удалять историю в Google можно будет автоматически. Фото: euronews

https://racurs.ua/n121476-udalyat-istoriu-v-google-mojno-budet-avtomaticheski.html

Ракурс

Компания Google (Гугл) представила две новые функции для своих пользователей. Теперь можно будет удалять историю просмотров и поиска в автоматическом режиме.

Теперь персональные данные можно автоматически удалять каждые три или 18 месяцев (полтора года). Опцию каждый пользователь может настроить самостоятельно. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Удалению подлежат все данные, собранные через YouTube, «Google Карты» или поисковую систему. Сейчас их можно удалить вручную, но у многих пользователей данные не удаляются годами.

Свое решение корпорация объяснила желанием предоставить своим пользователями больше контроля над личными данными.

Воспользоваться новыми опциями можно будет в ближайшие несколько недель. История просмотров видео в сервисе YouTube при этом сохранится.

Отметим, что компанию неоднократно обвиняли безответственном отношении к данным пользователей, а в ноябре даже заявили, что Google следит за своими пользователями.

В апреле этого года в Google рассказали, что домашняя электроника от компании с «умными» функциями и голосовым управлением может прослушивать команды, а затем передавать сотрудникам компании.

Как ранее сообщал «Ракурс», корпорация Google в апреле начала официальную ликвидацию своей социальной сети Google+.