Владимир Зеленский, фото: Саид Исмагилов

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Ракурс

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сегодня встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов.

По словам Исмагилова, эта встреча была организована после его обращения, опубликованного вчера в соцсети.

Отмечается, что во время встречи Зеленский дал каждому из ее участников выступить по очереди. Он отметил, что хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению то консолидации, и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому.

«Также он отметил, что нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли экономики, в том числе и из мусульманских стран. И также отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий», — рассказал муфтий.

Исмагилов подарил Зеленскому перевод Корана на украинский язык и керамическую картину с традиционным мусульманским орнаментом.

По словам муфтия, встреча длилась почти два часа, впечатление от нее у него остались положительными.

Напомним, 20 апреля Зеленский в Михайловском Златоверхом монастыре Киева встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Во время встречи Зеленский выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения между церковью и государством.