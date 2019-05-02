Володимир Зеленський, фото: Саїд Ісмагілов

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Ракурс

Новообраний президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов.

За словами Ісмагілова, ця зустріч була організована після його звернення, оприлюдненого вчора в соцмережі.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленський дав кожному з її учасників виступити по черзі. Він зауважив, що прагне єдності України та українського суспільства, закликає всіх до примирення то консолідації, і сподівається, що релігійні лідери сприятимуть цьому.

«Також він зазначив, що потрібно залучати іноземних інвесторів з інвестиціями в різні галузі економіки, у тому числі і з мусульманських країн. І також зазначив, що Україні потрібен мир між вірянами різних релігій», — розповів муфтій.

Ісмагілов подарував Зеленському переклад Корану українською мовою та керамічну картину з традиційним мусульманським орнаментом.

За словами муфтія, зустріч тривала майже дві години, враження від неї в нього залишилися позитивними.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський у Михайлівському Золотоверхому монастирі Києва зустрівся з очільником Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Під час зустрічі Зеленський висловив сподівання на доброзичливі взаємини між церквою та державою.