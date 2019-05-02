Вибори в Казахстані: кандидатуру ректора зняли за незнання казахської мови. Фото: Time.kz

https://racurs.ua/ua/n121474-vybory-v-kazahstani-kandydaturu-rektora-znyaly-za-neznannya-kazahskoyi-movy.html

Ракурс

У Казахстані кандидатуру ректора університету зняли з виборчих перегонів через незнання казахської мови.

Жуматай Алієв, якого висуває громадське об'єднання «Халиқ демографіяси», провалив іспит на знання державної мови. Про це повідомляє місцеве видання Tengrinews.kz.

Іспит на знання казахської складається з трьох частин. Необхідно написати твір на тему «Держава і релігія», прочитати уривок із «Шляху Абая» Мухтара Ауезова і потім скласти доповідь на вільну тему.

Видання зазначає, що за письмовим завданням ректор одного з казахських університетів просидів півтори години і допустив в роботі 19 грубих помилок в стилістиці і пунктуації.

З огляду на такі результати виборча комісія дійшла висновку, що Алієв не володіє казахською мовою.

Дострокові вибори президента Казахстану призначили на 9 червня поточного року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», про необхідність їх проведення заявив чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, це необхідно для підтвердження спадкоємності і стабільності політики.