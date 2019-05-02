Головні новини за 2 травня: річниця подій на Куликовому полі в Одесі та здорожчання гривні

Сьогодні п’ята річниця подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n121473-golovni-novyny-za-2-travnya-richnycya-podiy-na-kulykovomu-poli-v-odesi-ta-zdorojchannya-gryvni.html

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Сьогодні відбуваються заходи з нагоди п’ятої річниці трагічних подій 2 травні 2014 року в Одесі. До охорони правопорядку в місті залучені понад 2 тис. поліцейських.

До міста з «групою підтримки» прибули народні депутати Вадим Новинський та Євген Мураєв. На Куликовому полі правоохоронці зупинили неповнолітню жительку Одещини, котра була в одязі з зображенням радянської символіки.

В ООН заявляють, що влада не зробила все необхідне для розслідування вбивств і смертей під час подій 2 травня.

Американський конгресмен-республіканець Маріо Діас-Баларт заявив, що Росія вже могла розмістити ядерну зброю у Венесуелі.

Новообраний президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував повідомлення, в котрому заявив, що наразі в України з Росією зі спільного залишився лише державний кордон. За його словами, дії Росії, такі як заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, не наближають врегулювання відносин.

Офіційний курс гривні щодо американського долара та євро сьогодні помітно зміцнився. За 1 дол. потрібно заплатити 26 грн 49 коп., за 1 євро — 29 грн 49 коп.