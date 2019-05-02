Триоку змію знайшли біля шосе в Австралії. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife

https://racurs.ua/ua/n121472-tryoku-zmiu-znayshly-bilya-shose-v-avstraliyi-foto.html

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Фото триокої змії опублікували представники «Північних парків і дикої природи» в Австралії. Дивовижна змія з трьома очима і довжиною близько 40 см була знайдена біля шосе. Про це повідомляє на сторінці організації в Facebook.

Дослідники стверджують, що у змії в черепі є додаткова очниця і всі три ока є робочими. Попередньо передбачалося, що у рептилії могли бути дві окремі скуті голови, але рентген показав, що це не так.

Вчені вважають, що додаткове око у змії з’явилося ще під час ембріональної стадії розвитку. Дослідники стверджують, що у кожного живого організму є якась мутація, просто у цієї рептилії вона дуже груба.

Відомо, що в науковій лабораторії є двоголовий пітон, але це мутація, яку можна помітити у сіамських близнюків. Є припущення, що третє око змії може бути останнім елементом поглиненого близнюка рептилії.