Трехглазую змею нашли возле шоссе в Австралии. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife

https://racurs.ua/n121472-trehglazuu-zmeu-nashli-vozle-shosse-v-avstralii-foto.html

Ракурс

Фото трехглазой змеи опубликовали представители «Северных парков и дикой природы» в Австралии.

Удивительная змея с тремя глазами и длиной около 40 см была найдена возле шоссе. Об этом сообщает на странице организации в Facebook.

Исследователи утверждают, что у змеи в черепе есть дополнительная глазница и все три глаза являются рабочими. Предварительно предполагалось, что у рептилии могли быть две отдельные скованные головы, но рентген показал, что это не так.

Ученые полагают, что дополнительный глаз у змеи появился еще во время эмбриональной стадии развития. Исследователи утверждают, что у каждого живого организма есть какая-то мутация, просто у этой рептилии она очень грубая.

Известно, что в научной лаборатории есть двуглавый питон, но это мутация, которую можно заметить у сиамских близнецов. Есть предположение, что третий глаз змеи может быть последним элементом поглощенного близнеца рептилии.