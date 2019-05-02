Українська гривня подорожчала у відношенні до долара та євро. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/ua/n121439-gryvnya-podorojchala-nacbank-vstanovyv-novyy-kurs-valut.html

Ракурс

Офіційний курс гривні 2 травня помітно зміцнився щодо американського долара та євро. Водночас європейська та американська валюта впали в ціні.

Національний банк України сьогодні встановив офіційний курс української грошової одиниці. Відповідна інформація розміщена на сайті фінансового регулятора.

За 1 дол. сьогодні потрібно заплатити 26 грн та 49 коп. Це на 13 коп. дешевше ніж попереднього банківського дня. Щодо євро, то воно коштуватиме 29 грн 49 коп. Таким чином європейська валюта подешевшала на 12 коп. Курс російського рубля також дещо знизився — до 0,409 грн.

Нагадаємо, станом на 23 квітня 1 дол. коштував 26,77 коп., а за 1 євро потрібно було віддати 30 грн 12 коп.

Раніше колишня керманич Національного банку України Валерія Гонтарева прокоментувала ситуацію з курсом гривні. За словами екс-глави НБУ, макроекономічна ситуація буде й надалі залишатися стабільною в тому разі, якщо «припиниться вакханалія судової системи».