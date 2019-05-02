На звалищі під Миколаєвом насмерть завалило сміттям дев'ятирічного хлопчика, фото — Молодий буковинець

https://racurs.ua/ua/n121438-na-zvalyschi-pid-mykolaievom-nasmert-zavalylo-smittyam-dev-yatyrichnogo-hlopchyka.html

Ракурс

На сміттєзвалищі під Миколаєвом сталася трагедія — загинув дев’ятирічний школяр. Його завалило сміттям, у якому він копирсався разом з матір’ю.

Про цей випадок Національну поліцію повідомили рятувальники. Їх викликали місцеві мешканці на полігон твердих побутових відходів, що поблизу села Весняне.

Люди розповіли, що на звалищі сміттям привалило дитину. У цей момент хлопчик разом із матір’ю копирсався у ньому. Від отриманих травм школяр помер у лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України «умисне вбивство» з позначкою «нещасний випадок».

Це не перший подібний випадок. На початку квітня «Ракурс» повідомляв, що на Закарпатті на території сміттєзвалища загинув чоловік. Він і його товариші копали яму в пошуках металобрухту, коли їх раптово засипало сміттям.