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Ракурс
На свалке под Николаевом насмерть завалило мусором девятилетнего мальчика, фото — Молодой буковинец

На свалке под Николаевом насмерть завалило мусором девятилетнего мальчика (ФОТО)

2 мая 2019, 09:50
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На свалке под Николаевом произошла трагедия — погиб девятилетний школьник. Его завалило мусором, в котором он ковырялся вместе с матерью.

Об этом случае Национальную полицию уведомили спасатели. Их вызвали местные жители на полигон твердых бытовых отходов, который находится вблизи села Весняне.

Люди рассказали, что на свалке мусором привалило ребенка. В этот момент мальчик вместе с матерью ковырялся в нем. От полученных травм школьник скончался в больнице.

На месте трагедии близ Николаева

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины «умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Это не первый такой случай. В начале апреля «Ракурс» сообщал, что на Закарпатье на территории свалки погиб мужчина. Он и его товарищи копали яму в поисках металлолома, когда их внезапно засыпало мусором.

Источник: Ракурс


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