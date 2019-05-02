На свалке под Николаевом насмерть завалило мусором девятилетнего мальчика, фото — Молодой буковинец

https://racurs.ua/n121438-na-svalke-pod-nikolaevom-nasmert-zavalilo-musorom-devyatiletnego-malchika-foto.html

Ракурс

На свалке под Николаевом произошла трагедия — погиб девятилетний школьник. Его завалило мусором, в котором он ковырялся вместе с матерью.

Об этом случае Национальную полицию уведомили спасатели. Их вызвали местные жители на полигон твердых бытовых отходов, который находится вблизи села Весняне.

Люди рассказали, что на свалке мусором привалило ребенка. В этот момент мальчик вместе с матерью ковырялся в нем. От полученных травм школьник скончался в больнице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины «умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Это не первый такой случай. В начале апреля «Ракурс» сообщал, что на Закарпатье на территории свалки погиб мужчина. Он и его товарищи копали яму в поисках металлолома, когда их внезапно засыпало мусором.