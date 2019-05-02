Украинская гривна подорожала по отношению к доллару и евро. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/n121439-grivna-podorojala-nacbank-ustanovil-novyy-kurs-valut.html

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Официальный курс гривны 2 мая заметно укрепился относительно американского доллара и евро. В то же время европейская и американская валюта упали в цене.

Национальный банк Украины сегодня установил официальный курс украинской денежной единицы. Соответствующая информация размещена на сайте финансового регулятора.

За 1 долл. сегодня нужно заплатить 26 грн и 49 коп. Это на 13 коп. дешевле чем предыдущего банковского дня. Касательно евро, то оно будет стоить 29 грн 49 коп. Таким образом европейская валюта подешевела на 12 коп. Курс российского рубля также немного снизился — до 0,409 грн.

Напомним, по состоянию на 23 апреля 1 долл. стоил 26,77 коп., а за 1 евро нужно отдать 30 грн 12 коп.

Ранее бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала ситуацию с курсом гривны. По словам экс-главы НБУ, макроэкономическая ситуация будет оставаться стабильной в том случае, если «прекратится вакханалия судебной системы».