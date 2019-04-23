Украинская гривна к доллару укрепилась на 8 коп. Фото:

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Официальный курс гривны к американскому доллару и евро 23 апреля установил Национальный банк Украины.

Сегодня гривна укрепилась к официальной валюте Соединенных Штатов Америки на 8 коп. Таким образом, 1 долл. сейчас стоит 26,77 коп. Касательно европейской валюты, то 1 евро стоит 30 грн 12 коп. Эта денежная единица с 23 апреля подешевела на 7 коп. Об этом говорится на сайте НБУ.

Накануне издание Finance.ua со ссылкой на банковских экспертов сообщало, что победа шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины не будет иметь существенного влияния на курс гривны.

Банкиры отмечали, что в ближайшее время на курс украинской денежной единицы могут оказывать давление выплаты налога на добавленную стоимость, погашения облигаций госбанков, а в мае может давить выплата дивидендов. На курс гривны также могут повлиять будущие праздники и попытки спекулятивного расшатывания.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский после вступления на должность президента Украины не будет пытаться снять действующего руководителя Национального банка Украины Якова Смолия.

Напомним, 19 апреля американский доллар вырос в цене на 14 коп. и стоил 26 грн 83 коп. За 1 евро просили 30 грн 19 коп. Таким образом, европейская валюта того дня выросла на 3 коп.