Валютный долг: дело о четырех центах

Валютный долг. Фото: Людмила Крылова / Ракурс

https://racurs.ua/2259-valutnyy-dolg-delo-o-chetyreh-centah.html

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Брать деньги в долг — вещь неприятная, но еще неприятнее требовать возвращения долга. Иногда для этого даже приходится обращаться в суд, и если долг был оформлен честь по чести, у вас на руках расписка, то дело наверняка решится в вашу пользу. Только есть один нюанс — если вы одалживали сумму в твердой валюте, то в каких денежных единицах вам вернут основной долг? А проценты с него?

С этой валютой вечно какая-то путаница. Целых десять лет после объявления независимости и до принятия нового Уголовного кодекса у нас прекраснейшим образом действовала махровая советская 80-я статья УК «Спекуляция валютными ценностями». При этом, заметьте, в «веселых 90-х» практически все серьезные расчеты производились в долларах, а поменять отечественные шаткие деньги на зеленые портреты американских президентов можно было на любом углу. То есть, по сути, все взрослое население было уголовными преступниками.

Сейчас менялам из-под полы светит только административная статья. Но с возвратом долгов по-прежнему не все ясно. Поэтому постановление, которое 16 января нынешнего года принял Верховный суд и о котором мы хотим рассказать, интересно тем, что оно ломает установившуюся за последние годы практику, утверждая: «Брал кредит в валюте — возвращай в валюте не только основную сумму, но и проценты, и пеню».

День «Ч»: когда высчитывать курс?

Сама история очень простая. В декабре 2015 года житель одного из райцентров Киевской области одолжил своему знакомому 13 тыс. долл., которые тот обязался вернуть через полтора месяца, к указанной дате. Но, как вы понимаете, не вернул.

Почти через год бесполезных уговоров кредитор обратился в суд, требуя возврата своих 13 тыс. плюс 3% годовых. Районный суд иск удовлетворил, постановив взыскать с должника сумму в гривнах, эквивалентную 13 тыс. долл. по официальному курсу на день платежа,и проценты, тоже в пересчете на гривну. Процентов набралось почти на 11 тыс. грн.

Суд первой инстанции ссылается на ст. 625 Гражданского кодекса, в которой сказано, что «должник… обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если другой размер процентов не установлен договором или законом». С точки зрения дилетанта, тут нет четкого указания о том, что долларовый долг обязательно нужно переводить в гривну.

Однако дальше эта история становится веселее. Вместо того чтобы уплатить долг (хоть в гривнах, хоть в долларах), должник подает заявление в апелляционный суд, утверждая, что подпись на расписке не его и вообще он ни при чем. Апелляционный суд оставляет без изменений решение суда первой инстанции. Расписка прошла почерковедческую и судебную техническую экспертизу. Сам текст был напечатан, а дать четкий ответ на то, чья была подпись, эксперты не смогли «в связи с простым строением и ограниченным графическим материалом исследованной подписи». Темная, конечно, история с этой закорючкой…

Но мы сейчас не о ней, а о валюте.

Тогда должник обращается в кассационную инстанцию. В жалобе он снова-таки ссылается на то, что подпись под долговой распиской не его, а поставлена от его имени. И еще на то, что сумма взыскиваемого долга не обозначена в гривнах и не указано, что курс гривны к доллару должен рассчитываться на день вынесения судебного решения.

Разумная предсказуемость судебных решений

В своем постановлении Верховный суд ссылается на выводы, сделанные ВСУ 2 июля 2014 года (дело №6-79цс14) и ВС от 25 июля 2018 года (дело №308/3824/16-ц), в которых, коротко говоря, сказано, что независимо от того, в какой валюте был взят долг, валютой платежа является национальная валюта Украины. Разумеется, если у сторон нет лицензии НБУ на совершение валютных операций (а какая лицензия может быть в простых житейских долговых делах?). И таким образом иностранная валюта в спорных правоотношениях может быть исключительно валютой долга, а не валютой платежа.

С другой стороны, ВС вспоминает целый ряд других постановлений, в которых сумма в гривне определяется то по курсу на день подачи искового заявления, то на день принятия судом решения. А если на судебное решение подается апелляционная жалоба? А время идет, долг не выплачен, курс скачет?

С учетом всего этого Вторая судебная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда пришла к тому, что сегодня «существует очевидная необходимость формирования единой практики в спорах о взыскании долга по договору займа в иностранной валюте для обеспечения разумной предсказуемости судебных решений».

«Статьей 99 Конституции Украины установлено, что денежной единицей Украины является гривна, — сказано в решении. — При этом Основной Закон не устанавливает запрета на возможность использования в Украине денежных единиц иностранных государств».

В итоге суд согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанции о взыскании долга в иностранной валюте (в решениях сказано о «пересчете на гривну по курсу на момент платежа») и с тем, что 3% высчитываются исходя из суммы долга. И выходит, что проценты должны быть выплачены в сумме 1155 долл. и 4 цента.

Если руководствоваться чисто житейской логикой, то такое решение представляется справедливым. Но эти 4 цента заставляют задуматься еще об одной проблеме: а какова, предположительно, будет практика взыскания таких долгов?

Ответила на этот вопрос наш эксперт, управляющий партнер адвокатского объединения «Ивашкова, Купченко и партнеры» Надежда Ивашкова:

— Практика принудительного взыскания долгов, в любой валюте, в Украине такова, что наше государство было чемпионом по количеству дел в ЕСПЧ, связанных с длительным неисполнением решений суда. Так было до тех пор, пока Европейский суд по правам человека не взбунтовался и не объединил более 12 тыс. жалоб украинцев в одну — «Бурмич против Украины» — и десятью голосами судей Большой палаты ЕСПЧ против семи не снял их с рассмотрения суда, передав в Комитет министров Совета Европы.

Семеро судей Большой палаты ЕСПЧ высказали свое особое мнение по данному вопросу, обеспокоившись, что суд практически оставил 12 143 заявителя из Украины без надлежащей судебной защиты, но и позицию большинства судей, подписавших данное решение без замечаний, тоже сложно понять. ЕСПЧ просто устал от Украины.

ЕСПЧ устал от того, что при огромном множестве однотипных дел государство не предпринимает достаточных усилий, чтобы такие дела не возникали в будущем, и не делает свою судебную систему более эффективной.

Я намеренно использую термин «судебную систему», а не «систему исполнительной службы», потому что судебный контроль за исполнением решения является завершительной, неотъемлемой частью судебного процесса, о чем суды традиционно предпочитают забывать.

После принятия 12 октября 2017 года решения по делу «Бурмич против Украины» в нашем государстве ничего кардинально не изменилось, поэтому мои предсказания по исполнению этого «валютного» решения будут базироваться на статистике фактического исполнения судебных решений вообще, и они очень просты: либо взыскатель попадет в число 15‒20% (по оценкам различных должностных лиц) «счастливчиков», которым удалось добиться исполнения судебного решения в свою пользу, либо — в 80‒85% тех кредиторов, кому это не удалось.

Возможность исчисления долга в иностранной валюте сама по себе не является новацией в украинском законодательстве, и действия исполнителей в таком случае регламентированы ст. 49 закона «Об исполнительном производстве».

В случае выявления у должника средств в иностранной валюте государственный исполнитель зачисляет их на валютный счет государственной исполнительной службы, а частный исполнитель — на свой валютный счет, для последующего перечисления взыскателю. В случае выявления средств в валюте Украины — дает поручение финансовому учреждению на покупку валюты, указанной в исполнительном документе, и в дальнейшем также переводит ее на валютный счет. Исполнительный сбор зачисляется в бюджет исключительно в валюте Украины (при необходимости — предварительно конвертируется в валюту Украины), все затраты по производству валютообменых операций и операций по перечислению средств возлагаются на должника.

Таким образом, взыскание задолженности по исполнительным документам, выраженным в иностранной валюте, не представляет собой какой-то уникальной правовой проблемы, а является частью общей проблемы исполнения судебных решений в Украине.