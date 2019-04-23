Українська гривня до долара зміцнилася на 8 коп. Фото:

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Офіційний курс гривні до американського долара та євро 23 квітня встановив Національний банк України.

Сьогодні гривня зміцнилася до офіційної валюти Сполучених Штатів Америки на 8 коп. Таким чином 1 дол. наразі коштує 26,77 коп. Щодо європейської валюти, то 1 євро коштує 30 грн 12 коп. Ця грошова одиниця з 23 квітня подешевшала на 7 коп. Про йдеться на сайті НБУ.

Напередодні видання Finance.ua із посиланням на банківських експертів повідомляло, що перемога шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України не матиме істотного впливу на курс гривні.

Банкіри відзначали, що найближчим часом на курс української грошової одиниці можуть чинити тиск виплати податку на додану вартість, погашення облігацій держбанків, а в травні тиснутиме виплата дивідендів. На курс гривні також можуть вплинути майбутні свята та спроби спекулятивних розхитувань.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський після вступу на посаду президента України не буде намагатися зняти чинного керівника Національного банку України Якова Смолія.

Нагадаємо, 19 квітня американський долар зріс у ціні на 14 коп. і коштував 26 грн 83 коп. За 1 євро просили 30 грн 19 коп. Таким чином, європейська валюта того дня зросла на 3 коп.