Главные новости за 2 мая: годовщина событий на Куликовом поле в Одессе и подорожание гривны

Сегодня пятая годовщина событий 2 мая 2014 года в Одессе, фото: «Думская»

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Сегодня проходят мероприятия по случаю пятой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. К охране правопорядка в городе привлечены более 2 тыс. полицейских.

В город с «группой поддержки» прибыли народные депутаты Вадим Новинский и Евгений Мураев. На Куликовом поле правоохранители остановили несовершеннолетнего жительницу Одесской области, которая была в одежде с изображением советской символики.

В ООН заявляют, что власти не сделали всего необходимого для расследования убийств и смертей во время событий 2 мая.

Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт заявил, что Россия уже могла разместить ядерное оружие в Венесуэле.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал сообщение, в котором заявил, что сейчас у Украины с Россией из общего осталась только государственная граница. По его словам, действия России, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, не приближают урегулирование отношений.

Официальный курс гривны относительно американского доллара и евро сегодня заметно укрепился. За 1 долл. нужно заплатить 26 грн 49 коп., за 1 евро — 29 грн 49 коп.