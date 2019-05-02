Выборы в Казахстане: кандидатуру ректора сняли за незнание казахского языка. Фото: Time.kz

https://racurs.ua/n121474-vybory-v-kazahstane-kandidaturu-rektora-snyali-za-neznanie-kazahskogo-yazyka.html

Ракурс

В Казахстане кандидатуру ректора университета сняли с предвыборной гонки из-за незнания казахского языка.

Жуматай Алиев, которого выдвигает общественное объединение «Халық демографиясы», провалил экзамен на знание государственного языка. Об этом сообщает местное издание Tengrinews.kz.

Экзамен на знание казахского состоит из трех частей. Необходимо написать сочинение на тему «Государство и религия», прочитать отрывок из «Пути Абая» Мухтара Ауэзова и затем составить доклад на свободную тему.

Издание отмечает, что за письменным заданием ректор одного из казахских университетов просидел полтора часа и допустил в работе 19 грубых ошибок в стилистике и пунктуации.

Учитывая такие результаты избирательная комиссия пришла к выводу, что Алиев не владеет казахским языком.

Досрочные выборы президента Казахстана назначили на 9 июня текущего года.

Как ранее сообщал «Ракурс», о необходимости их проведения заявил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, это необходимо для подтверждения преемственности и стабильности политики.