Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Парубий: Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Киеве. Фото: ГолосUA

Парубий: Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Киеве

2 мая 2019, 19:13
999

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление, согласно которому весенняя сессия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса пройдет в Киеве.

Сессия назначена на 22−25 мая 2020 года. Об этом Парубий сообщил на своей странице в Twitter.

Парламентскую ассамблею НАТО в 2020 году проведут в Киеве. Фото: twitter

Весенняя сессия Североатлантического альянса включает в себя целый ряд мероприятий: ознакомительные визиты, заседания комитетов, пленарные заседания, протокольные мероприятия и прочее.

На время ассамблеи в Киев приедут около 600 гостей из других стран.

Подписанное постановление предусматривает создание организационного комитета, который будет отвечать за подготовку и проведение мероприятия. Также будет разработан и представлен план проведения весенней сессии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...