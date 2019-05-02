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Парубий: Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Киеве. Фото: ГолосUA
Парубий: Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Киевеhttps://racurs.ua/n121477-parubiy-parlamentskaya-assambleya-nato-proydet-v-kieve.htmlРакурс
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление, согласно которому весенняя сессия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса пройдет в Киеве.
Сессия назначена на 22−25 мая 2020 года. Об этом Парубий сообщил на своей странице в Twitter.
Весенняя сессия Североатлантического альянса включает в себя целый ряд мероприятий: ознакомительные визиты, заседания комитетов, пленарные заседания, протокольные мероприятия и прочее.
На время ассамблеи в Киев приедут около 600 гостей из других стран.
Подписанное постановление предусматривает создание организационного комитета, который будет отвечать за подготовку и проведение мероприятия. Также будет разработан и представлен план проведения весенней сессии.
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