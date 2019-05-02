У розголошенні держтаємниці підозрюють правоохоронця, пов’язаного зі злочинами проти учасників Майдану

Посадовця Департаменту протидії наркозлочинності підозрюють у розголошенні держтаємниці, фото: «Закон і Бізнес»

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Сьогодні до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.

Його обвинувачують у розголошенні держтаємниці за відсутності ознак державної зради або шпигунства (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Також у провадженні фігурує його співучасник — оперуповноважений цього ж підрозділу, котрого звинувачують за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу.

У Генпрокуратурі наголошують, що зазначений колишній керівник підрозділу також фігурує у розслідуванні незаконного затримання учасників руху «Автомайдан» у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в Києві. Тоді активістам були завдані тілесні ушкодження, також було пошкоджено їхні автомобілі.

Зазначається, що до здійснення дій проти учасників Євромайдану залучалися тітушки та бійці спецпідрозділу «Беркут». Після доставлення активістів до одного з райуправлінь міліції Києва, правоохоронцями та тітушками стосовно них були надані завідомо неправдиві показання, в результаті чого учасників «Автомайдану» заарештували за нібито здійснення хуліганських дій.

У Генпрокуратурі наголошують, що судовий розгляд справи досі не розпочатий через постійні подання та тривалі розгляди заяв про відводи та самовідводи суддів Дніпровського районного суду Києва, а також через перенесення судових засідань з різних причин.

Нагадаємо, наприкінці квітня до суду було передано справу екс-працівників прокуратури Києва, обвинувачуваних у злочинах проти учасників Майдану.