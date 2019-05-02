Taeniopygia guttata, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121483-ptahy-vykorystovuut-socialni-sygnaly-dlya-pryynyattya-rishen-ucheni.html

Ракурс

Деякі птахи надають пріоритет соціальній інформації над візуальними доказами при прийнятті рішень.

Стан навколишнього середовища може бути важливою для птаха для оцінки умов середовища під час підшукування місця для побудови гнізда, а, отже, безперервний збір інформації є хорошим способом залишатися в курсі умов розмноження, повідомляє EurekaAlert з посиланням на статтю у виданні The Auk: Ornithological Advances.

Дослідники перевірили, як дикі зяблики-зебри (Taeniopygia guttata) притягуються до успішних місць гніздування. Вони надавали зябликами різні візуальні або акустичні сигнали, імітуючи гнізда з маленькими або великими виводками, щоб перевірити, як птахи оцінюють якість потенційного місця розмноження.

Говорячи про переваги й недоліки соціальної інформації, вчені часто наголошують, що соціально отримані знання менш надійні і більш схильні до обману. Звуки гніздових птахів, однак, є чесними показниками кількості пташенят. Хоча крики пташенят слугують сигналами для батьків, братів і сестер, і, ненавмисно, також як сигнали для хижаків, вченим не було відомо, чи заклики пташенят також можуть служити сигналами для птахів, що шукають місця для розмноження.

Дослідники мали на меті перевірити, які соціальні сигнали від гнізд пташенят залучають інших зябликів. У двох окремих експериментах вони надавали зябликам відповідну інформацію або за допомогою акустичних сигналів (відтворенням криків пташенят), або за допомогою візуальних сигналів (розкладеними в гнізді яйцями). В обох випадках імітувалися гнізда з маленькими (три особини) або великими (сім особин) виводками.

За допомогою цього експерименту дослідники перевірили гіпотезу про те, що крики пташенят можуть служити джерелом соціальної інформації для зябликів, котрі розвідують місцевість.

Результати дослідження показали, що більшість зябликів відвідали експериментальні гнізда, які були пов’язані з відтворенням записів криків пташенят великих виводків (семеро пташенят), на відміну від гнізд, що імітували маленькі виводки (троє пташенят). Візуальні підказки (гнізда з різною кількістю яєць, що представляють гнізда на ранніх стадіях розмноження), не впливали ні на вірогідність, ні на кількість, ні на тривалість відвідувань. Це перше свідчення того, що крики пташенят у гнізді можуть забезпечити соціальну інформацію, яка впливає на поведінку птахів при розмноженні.

Цей результат відповідає гіпотезі про те, що дикі зяблики переважно відвідують більш успішні виводки. Голоси пташенят забезпечували необхідну соціальну інформацію для майбутніх батьків.

Це дослідження дає перші докази того, що дикі птахи на стадії підготовки до розмноження можуть використовувати крики пташенят як соціальний сигнал. Попри те, що активність батьківського годування на гніздах є відомим показником успішності розмноження у деяких видів, значення криків пташенят у гнізді, як ненавмисна соціальна інформація, раніше не було зафіксовано.

«Це дослідження допомагає нам зрозуміти, які сигнали використовують зяблики, щоб знайти найкраще місце для гнізда, — зазначає головний автор дослідження Барбара Брандол. — Рішення, в якому місці будувати гніздо, має вирішальне значення для птахів, щоб максимізувати успіх їхнього розмноження».

Нагадаємо, на півночі М’янми вчені знайшли у бурштині пташеня, яке жило 99 млн років тому.