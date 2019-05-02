Боевики назвали стоимость получения российского гражданства жителями оккупированных территорий, фото: Expatica

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В так называемом «МВД ДНР» назвали стоимость получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донецкой области.

Российский закон «О гражданстве РФ», на который в своем указе об упрощенной процедуре выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО ссылается президент РФ Владимир Путин, предусматривает уплату пошлины в размере 3,5 тыс. рублей (1 тыс. 433 грн) за вступление в гражданство. В «МВД ДНР» заявляют, что жителям оккупированных территорий придется также уплатить 300 рублей (122 гривны) за выдачу паспорта гражданина РФ, сообщает издание «Новости Донбасса».

Также боевики сообщают, что за выдачу российских паспортов за пределами РФ нужно заплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей (около 830 грн).

В «МВД ДНР» заявляют, что желающим получить российское гражданство нужно приложить к пакету документов восемь фотографий размером 35×45. В то же время российское законодательство, на которое ссылается указ Путина, требует только четыре таких фотоснимка.

Ранее на сайте «МВД ДНР» сообщали, что прием документов на получение российского гражданства в Донецке начнется с 3 мая, а с 7 мая заработает во всех 33 «подразделениях миграционной службы» «республики».

Напомним, в Ростовской области РФ недавно открыли второй пункт выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Он открыт в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области, расположенном за 60 км от границы с Украиной.