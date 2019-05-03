Украинцев, которые стали гражданами РФ, можно будет определить. Фото: Newsone

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Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта.

Киев не обладает специальными техническими средствами для того, чтобы определять граждан, получивших второе гражданство. Однако, такая информация не засекречена в Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак.

По его словам, законодательство России позволяет иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно нужно информировать органы власти.

«Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные», — заверил Гримчак.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Таким образом была упрощена выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма.

В Российской Федерации уже открыли несколько пунктов выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. В так называемом МВД ДНР назвали стоимость получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донецкой области. Российский паспорт будет стоить 1 тыс. 555 грн.