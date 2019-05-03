Навчання протиповітряної оборони на Донбасі: вражаюче відео з фронту, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n121488-navchannya-protypovitryanoyi-oborony-na-donbasi-vrajauche-video-z-frontu.html

Ракурс

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.

Українське командування залучило до них дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони, повідомила 3 травня прес-служба ООС. Крім того, щоб максимально наблизити умови навчань до бойових, у якості супротивника виступили українські військові льотчики.

Головною метою навчань було злагодити роботу щодо відпрацювання повітряних цілей та організації протиповітряного бою.

Українська ППО на Донбасі знищувала умовних порушників повітряного простору, відбивала удар противника, прикривала підрозділ під час переходу в наступ, знищувала цілі на гранично малих висотах.

Нагадаємо, що в середині квітня цього року Україна перевірила протиповітряну оборону у відповідь на російські авіанавчання у Ростовській області.

А у березні українські військові провели навчання тактичної авіації в Азовському морі. Ланка винищувачів МіГ-29 та пара штурмовиків Су-25 здійснили планові польоти над акваторією Азовського моря, прикриваючи з повітря кораблі Військово-морських сил, які вийшли у похід.