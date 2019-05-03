Результати виборів опублікували в «Голосі України». Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n121489-rezultaty-vyboriv-prezydenta-opublikuvaly-v-golosi-ukrayiny-dokument.html

Ракурс

Офіційні результати виборів президента України 3 травня опублікували в газеті Верховної Ради «Голос України».

Вказується, що у другому турі президентських виборів переміг Володимир Зеленський. Результати виборів раніше оголосила Центральна виборча комісія. Про це йдеться на сторінках офіційної газети українського парламенту.

Зазначається, що новообраний президент вступає на посаду не пізніше, ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто його інавгурація має відбутися не пізніше 3 червня 2019 року. Новий глава держави повинен присягнути народу України на урочистому засіданні Верховної Ради.

Як відомо, 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із територіальних округів. Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка зі значним відривом — 73.22% проти 24.45%. Таким чином переможець другого туру на 48,77% набрав більше голосів чинного президента. У другому турі президентських виборів взяли участь майже 18,5 млн громадян.

Наприкінці квітня Зеленський опублікував відеозвернення, в котрому звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів другого туру виборів президента. На думку Зеленського, в результаті він може втратити можливість розпустити Верховну Раду, оскільки інавгурацію можуть назначити на дату, пізнішу, ніж 27 травня. В останні шість місяців дії повноважень парламенту президент не має права його розпускати.