Гройсман: За три года в Украине отремонтировали и построили 6,8 тыс. км дорог / Фото: Facebook

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Дороги в Украине на протяжении последних трех лет ремонтировались и восстанавливались более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«За три года имеем конкретный результат — отремонтировано и построено 6,8 тыс. км украинских дорог. Для сравнения, это столько же, сколько было сделано за девять предыдущих лет», — написал глава правительства.

Также он напомнил, что сейчас в Украине в разгаре сезон дорожных работ.

«И на местных дорогах, и на международных трассах можно увидеть, как работает дорожная техника… До 2022 года планируем соединить все областные центры хорошими путями», — уточнил премьер.

Напомним, недавно Гройсман обещал, что ямочный ремонт украинских дорог постепенно заменят капитальным.

В апреле начали восстанавливать дорогу государственного значения М-05 Киев — Одесса. Эту трассу на многих участках не ремонтировали с 70−80-х годов прошлого века. На автодороге запланированы текущий и капитальный ремонты.