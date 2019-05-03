Софи Тернер из «Игры престолов» вышла замуж в одежде от украинского дизайнера. Фото: instagram/billboard

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Ракурс

Софи Тернер, которая прославилась как Санса Старк из «Игры престолов», вышла замуж. На церемонию бракосочетания актриса надела комбинезон от украинского дизайнера.

Белый шелковый наряд создала Светлана Бевза для коллекции 2019 года. Актрису так впечатлил комбинезон, что она надела его на свадьбу с музыкантом Джо Джонасом. Об этом сообщила сама дизайнер на своей странице в Facebook.

Комбинезон в составе одной из последних коллекций представили несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Модельер назвала выбор Софи Тернер прорывом для бренда Bevza.

Тайная свадьба прошла 1 мая в Лас-Вегасе, а церемонию провел двойник Элвиса Пресли. Свою свадьбу молодожены сделали ярче с помощью розового кадиллака и очков, а вместо колец были использованы сладости.

На скромное торжество пришли только братья Джонаса, Приянка Чопра и диджей Diplo.

Пара начала встречаться в 2016 году, а уже через год сообщила о своей помолвке. Ранее они планировали провести церемонию в Париже не ранее июня, поэтому известие о свадьбе в США всех потрясло.