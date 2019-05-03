Софі Тернер із «Гри престолів» вийшла заміж в одязі від українського дизайнера. Фото: instagram/billboard

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Ракурс

Софі Тернер, яка прославилася як Санса Старк із «Гри престолів», вийшла заміж. На церемонію одруження актриса одягла комбінезон від українського дизайнера.

Білий шовковий наряд створила Світлана Бевза для колекції 2019 року. Актрису так вразив комбінезон, що вона одягла його на весілля з музикантом Джо Джонас. Про це повідомила сама дизайнер на своїй сторінці в Facebook.

Комбінезон у складі однієї з останніх колекцій представили кілька місяців тому в Нью-Йорку. Модельєр назвала вибір Софі Тернер проривом для бренду Bevza.

Таємне весілля пройшло 1 травня в Лас-Вегасі, а церемонію провів двійник Елвіса Преслі. Своє весілля молодята зробили яскравішим за допомогою рожевого кадилака і окулярів, а замість обручок були використані солодощі.

На скромне свято прийшли тільки брати Джонаса, Пріянка Чопра і діджей Diplo.

Пара почала зустрічатися в 2016 році, а вже через рік повідомила про свої заручини. Раніше вони планували провести церемонію в Парижі не раніше червня, тому звістка про весілля в США всіх вразила.