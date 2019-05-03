«Безсмертний полк» у Києві: поліція застосує металошукачі, рамки та вилучатиме заборонену символіку, фото — Фейсбук

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Поліція Києва готується до відзначення двох державних свят — 8 травня (День пам’яті та примирення) і 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

На ці дати в столиці заявлено проведення кількох акцій. Крім офіційних заходів, відбудеться й марш «Безсмертний полк».

У ньому візьмуть участь понад 5 тис. осіб, повідомив 3 травня на брифінгу в Києві начальник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко.

Заявку на проведення маршу подала Київська міська організація ветеранів. Планується, що він пройде від станції метро «Арсенальна» до Парку Слави з 9.00 до 12.00.

Правопорядок під час маршу «Безсмертного полку» забезпечуватиме приблизно 2 тис. правоохоронців. Крищенко відзначив, що поліція готова застосувати для забезпечення безпеки металошукачі і рамки, а також заборонену законом про декомунізацію символіку.

«Закликаю утриматися від використання забороненої комуністичної та нацистської символіки. Минулого року деякі громадяни свідомо провокували суспільство та правоохоронців, створюючи конфліктні ситуації», — заявив начальник поліції Києва.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», заборонено використання, поширення та публічне використання комуністичної та нацистської символіки, у тому числі і георгіївської стрічки.

Крім того, у Києві заявили й про діаметрально протилежну акцію 9 травня. Організатори «Безсмертного Груту» назвали свій марш контракцією на протидію пропаганді Кремля.

Його завдання — висміяти проросійських організаторів «Безсмертного полку», зламати концепт танців на кістках, замінивши його на гумор та здоровий глузд. Цього року акція відбудеться відразу у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі і Миколаєві.

У столиці учасники «Безсмертного Груту» збиратимуться о 10.00 на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка поблизу офісу «Київміськбуду». Організатори закликали киян приносити з собою червоні маки, синьо-жовті стрічки і мати гарний настрій.

Сьогодні про український варіант російської акції «Безсмертний полк» розповів глава МЗС Павло Клімкін. Він вважає, що варто нести портрети українців, яких замордували під час сталінських репресій.