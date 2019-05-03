Клімкін запропонував провести в Україні акцію Безсмертний полк. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n121496-v-ukrayini-zaproponuvaly-sviy-variant-akciyi-bezsmertnyy-polk-na-9-travnya.html

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Український варіант російської акції «Безсмертний полк» запропонував провести глава МЗС Павло Клімкін. Він вважає, що варто нести портрети українців, яких замордували під час сталінських репресій.

Таким чином міністр закордонних справ відреагував на заклик телеканалу «Інтер» 9 травня провести у Києві акцію «Ніхто не забутий. Ніщо не забуте» аналогічну акції «Безсмертний полк», яку проводять в Росії за урядові кошти. Про це йдеться на сторінці Клімкіна у Facebook.

«Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі», — йдеться у повідомленні.

Так український дипломат прокоментував пропозицію письменника Андрія Куркова вийти 9 травня на вулиці з портретами загиблих українських воїнів на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Криму та політичних в’язнів, яких Російська Федерація утримує в тюрмах.

Нагадаємо, в 2019 році іноземні лідери не прибудуть у Москву на урочисті заходи на честь Дня Перемоги, який відзначається у Росії. У Кремлі заявили, що цьогоріч спеціально не запрошували нікого з іноземних лідерів до Москви на 9 травня.