Повний ігнор: іноземні лідери не приїдуть до Москви на парад 9 травня, фото — "Телеканал 24"

https://racurs.ua/ua/n121381-povnyy-ignor-inozemni-lidery-ne-pryyidut-do-moskvy-na-parad-9-travnya.html

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У 2019 році Москва не очікує приїзду зарубіжних лідерів на урочисті заходи на честь Дня Перемоги, який відзначається у РФ.

Про ігнорування російських урочистостей заявив «РИА Новости» прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше Пєсков говорив, що в цьому році Кремль спеціально не запрошував нікого з іноземних лідерів до Москви на 9 травня.

У 2018 році на параді Перемоги були присутні президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаняху, у 2017-му — лідер Молдови Ігор Додон, у 2016-му — президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У 2015 році на парад до Москви приїхали приблизно 30 іноземних лідерів. При цьому глави кількох західних країн відмовилися від поїздки в Москву через війну, яку РФ підтримує в Україні.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін озвучив нові вимоги до України щодо видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, а у Ростовській області відкрили перший центр видачі.