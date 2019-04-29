Полный игнор: иностранные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая, фото — "Телеканал 24"

https://racurs.ua/n121381-polnyy-ignor-inostrannye-lidery-ne-priedut-v-moskvu-na-parad-9-maya.html

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В 2019 году Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, который отмечается в РФ.

Об игнорировании российских торжеств заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил, что в этом году Кремль специально не приглашал никого из иностранных лидеров в Москву на 9 мая.

В 2018 году на параде Победы присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаняху, в 2017-м — лидер Молдовы Игорь Додон, в 2016-м — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В 2015 году на парад в Москву приехали около 30 иностранных лидеров. При этом главы нескольких западных стран отказались от поездки в Москву из-за войны, которую РФ поддерживает в Украине.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин озвучил новые требования к Украине относительно выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО, а в Ростовской области открыли первый центр выдачи.