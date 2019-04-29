В Беларуси за взятки задержали бывшего главного охранника Лукашенко Втюрин, фото — КП

https://racurs.ua/n121380-v-belarusi-za-vzyatki-zaderjali-byvshego-glavnogo-ohrannika-lukashenko-smi.html

Ракурс

В Беларуси заведено уголовное дело на Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совета безопасности и бывшего начальника охраны президента Александра Лукашенко.

Как пишет издание «Наша нива», Втюрина еще неделю назад задержали сотрудники КГБ. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тыс. долл.

Втюрин работал в службе безопасности Лукашенко с 1995 года — момента его прихода к власти в стране. С 2007 года по 2014 год возглавлял охрану президента. После этого он перешел на работу в Совет безопасности страны. Белорусские СМИ называли Втюрина одним из самых влиятельных политиков и вип-персон страны.

Напомним, что весной 2019 года президент Лукашенко заявил о «выкручивании рук» Россией и был готов перекрыть нефтепроводы «на ремонт». Лукашенко сравнил действия России в отношении его страны с санкциями. Речь шла о действиях России по закрытию рынка для ряда белорусских товаров.