Спасти дом Винни-Пуха: в Великобритании горел лес сказочного героя, фото — w-dog.ru

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Ракурс

В Великобритании горел лес, в котором жил Винни-Пух — сказочный герой писателя Алана Милна. Пожар произошел в Эшдаунском лесу, который является прототипом для сказки Милна о медвежонке Винни-Пухе.

Огонь вечером 28 апреля охватил примерно 20 га леса, сообщает BBC.

Шесть команд пожарных тушили пожар всю ночь. Несмотря на дождливую погоду, огонь быстро распространялся, поскольку растительная подстилка в лесу была сухой, как солома.

Огонь не впервые хозяйничал в лесу в этом году. В феврале из-за невнимательности волонтеров произошло два пожара.

Эшдаунский лес известен из-за сказки о Винни-Пухе. Неподалеку жил в 1920-х годах драматург Алан Александр Милн. Поселок Гартфилд расположен рядом с лесом, который стал прототипом так называемого Стоакрового леса из сказки.

В нем расположен мост Пуха, на котором и вокруг которого разворачивались истории сюжета сказки. Также в Эшдаунском лесу есть дом ослика Иа и песчаный карьер, в котором играл Крошка Ру. Лес является частью национального заповедника High Weald.

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