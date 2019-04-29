Врятувати домівку Вінні-Пуха: у Великій Британії горів ліс казкового героя, фото — w-dog.ru

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Ракурс

У Великій Британії горів ліс, у якому мешкав Вінні-Пух — казковий герой письменника Алана Мілна. Пожежа сталася в Ешдаунському лісі, який є прототипом для казки Мілна про ведмедика Вінні-Пуха.

Вогонь увечері 28 квітня охопив приблизно 20 га лісу, повідомляє BBC.

Шість команд вогнеборців гасили пожежу цілу ніч. Попри дощову погоду, вогонь швидко розповсюджувався, адже рослинна підстилка у лісі була сухою, як солома.

Вогонь не вперше хазяйнував у лісі в цьому році. У лютому через неуважність волонтерів сталося дві пожежі.

Ешдаунський ліс відомий через казку про Вінні-Пуха. Поблизу мешкав у 1920-х роках драматург Алан Александр Мілн. Селище Гартфілд розташоване поруч з лісом, який став прототипом так званого Стоакрового лісу з казки.

У ньому розташований Пуховий міст, на якому і навколо якого розгорталися історії сюжету казки. Також в Ешдаунському лісі є пустка-домівка віслючка Іа і піщаний кар'єр, в якому грав Крихітка Ру. Ліс є частиною національного заповідника High Weald.

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