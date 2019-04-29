Аномальний град вкрив Ніжин — фото стихійного лиха, фото Фейсбук А. Копиця

https://racurs.ua/ua/n121378-anomalnyy-grad-vypav-u-nijyni-foto-styhiynogo-lyha.html

Ракурс

У Чернігівський області на Великдень стихія накоїла лиха — райцентр Ніжин та околиці міста вкрилися товстим шаром граду.

Ці опади місцеві жителі спочатку сприйняли за сніг — настільки товстим був шар граду, а його кульки набули аномально великого діаметру.

Місцеві почали ділитися фотографіями краєвидів за вікнами у соціальних мережах.

Анатолій Копиця дописав у Фейсбук: «Ніжин в зоні стихійного лиха! Що тепер робити селянам?». Люди також припускають, що несподіване стихійне лихо може спричинити подорожчання овочів і фруктів в регіоні, адже наприкінці квітня на Чернігівщині уже тривало цвітіння більшості дерев, а господарства провели посівну кампанію.

Нагадаємо, що град та грози наробили лиха у Золочівському районі Львівської області та на Тернопільщині. Тут було підтоплено кілька житлових будинків, господарські будівлі та присадибні ділянки.