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Ракурс
Аномальний град вкрив Ніжин — фото стихійного лиха, фото Фейсбук А. Копиця

Аномальний град випав у Ніжині — фото стихійного лиха

29 кві 2019, 19:50
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У Чернігівський області на Великдень стихія накоїла лиха — райцентр Ніжин та околиці міста вкрилися товстим шаром граду.

Ці опади місцеві жителі спочатку сприйняли за сніг — настільки товстим був шар граду, а його кульки набули аномально великого діаметру.

Місцеві почали ділитися фотографіями краєвидів за вікнами у соціальних мережах.

Аномальний град вкрив Ніжин — фото стихійного лиха

Анатолій Копиця дописав у Фейсбук: «Ніжин в зоні стихійного лиха! Що тепер робити селянам?». Люди також припускають, що несподіване стихійне лихо може спричинити подорожчання овочів і фруктів в регіоні, адже наприкінці квітня на Чернігівщині уже тривало цвітіння більшості дерев, а господарства провели посівну кампанію.

Аномальний град вкрив Ніжин — фото стихійного лиха

Аномальний град вкрив Ніжин — фото стихійного лиха

Аномальний град вкрив Ніжин — фото стихійного лиха

Аномальний град вкрив Ніжин — фото стихійного лиха, фото — Фейсбук А.Копиця

Нагадаємо, що град та грози наробили лиха у Золочівському районі Львівської області та на Тернопільщині. Тут було підтоплено кілька житлових будинків, господарські будівлі та присадибні ділянки.

Джерело: Ракурс


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