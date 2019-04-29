Погода в Україні 30 квітня: дощитиме в усіх регіонах, крім півдня, фото — pixabay.com

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Дощі накриють Україну 30 квітня. У західних, центральних і східних областях вдень і вночі триватимуть опади, які розпочалися 28−29 квітня. Суха погода встановиться тільки на півдні України, повідомляє Гідрометцентр.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах 20−22° на півдні і 12−16° на заході і сході. Вітер буде переважно північно-східним 7−12 м/с, у південних областях — південним 7−12 м/с.

Погода в Києві 30 квітня буде дощовою, опади очікуються вдень і вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7−9°, вдень піднімуться до 11−13°.

У Львові у вівторок вдень і вночі триватиме злива. Температура повітря вночі становитиме 8−10°, вдень — 13−15°.

В Одесі 30 квітня дощу не прогнозують, температура вночі буде 9−11°, вдень — 15−17°.

У Дніпрі завтра синоптики обіцяють дощ. Вночі фіксуватимуть 8−10°, вдень — 18−20°.

У Харкові вдень і вночі 30 квітня очікують невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 12−14°.

Геомагнітна обстановка в Києві 30 квітня буде спокійною. Впродовж усього дня триватимуть невеликі збурення.

Нагадаємо, що град та грози наробили лиха в Україні. Стихія хазяйнувала на Великдень у Золочівському районі Львівської області та на Тернопільщині, внаслідок чого було підтоплено кілька житлових будинків, господарські будівлі та присадибні ділянки.