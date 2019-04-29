Погода в Украине 30 апреля: дожди пройдут во всех регионах, кроме юга, фото — pixabay.com

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Дожди накроют Украину 30 апреля. В западных, центральных и восточных областях днем ​​и ночью будут продолжаться осадки, которые начались 28−29 апреля. Сухая погода установится только на юге Украины, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах 20−22° на юге и 12−16° на западе и востоке. Ветер будет преимущественно северо-восточный 7−12 м/с, в южных областях — южный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 30 апреля будет дождливой, осадки ожидаются днем ​​и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до 7−9°, днем ​​поднимутся до 11−13°.

Во Львове во вторник днем ​​и ночью продлится ливень. Температура воздуха ночью составит 8−10°, днем — 13−15°.

В Одессе 30 апреля дождя не прогнозируют, температура ночью будет 9−11°, днем ​​— 15−17°.

В Днепре завтра синоптики обещают дождь. Ночью зафиксируют 8−10°, днем ​—- 18−20°.

В Харькове днем ​​и ночью 30 апреля ожидают небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем ​​— 12−14°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 апреля будет спокойной. В течение всего дня будут проходить небольшие возмущения.

Напомним, что град и грозы наделали беды на западе страны. Стихия хозяйничала на Пасху в Золочевском районе Львовской области и на Тернопольщине, в результате чего были подтоплены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и приусадебные участки