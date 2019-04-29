В Бразилии во время показа мод умер 26-летний юноша-модель, фото — hln.be

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Ракурс

Модель Талес Соарес скончался на подиуме в Бразилии. Во время показа мод 26-летний юноша-модель споткнулся на подиуме, упал, потерял сознание и скончался в больнице.

Трагедия произошла во время Недели моды в Сан-Паулу, Соарес упал во время показа бренда Ocksa, сообщает издание hln.be.

Окончательная причина смерти юноши устанавливается. Сначала считалось, что падение произошло из-за того, что Талес запутался в завязках обувь и споткнулся. Зрители решили, что это была часть шоу, но парня начало трясти, из его рта пошла пена.

Его срочно отвезли в больницу в бессознательном состоянии. Медики констатировали смерть Талеса.

Издание пишет о том, что 26-летняя модель не жаловался на проблемы со здоровьем. Соарес придерживался здоровой диеты и был вегетарианцем.