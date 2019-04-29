Поливальный понедельник во Львове, фото — Фейсбук

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Ракурс

Во многих городах западного региона Украины на второй день Пасхи произошли массовые обливания водой.

В Ивано-Франковске сегодня среди участников забав провели викторины на знание пасхальных обычаев и подарили подарки. Впоследствии участники трижды обливались перед этим говоря «Христос воскрес — Воистину воскрес».

Во Львове обливание устроили в самом центре города — возле Ратуши на площади Рынок. К львовянам и гостям города вышел и мэр Андрей Садовый. На площади специально установили конструкцию, которая обливала прохожих.

Поливальный понедельник — второй день Пасхальных праздников. Он получил такое название, поскольку в этот день, по древнему обычаю, парни обливают девушек водой — «очищаются». Больше всего этот обряд распространен на Галичине.

В поливальный понедельник девушки откупались от парней писанками, чтобы те не обливали их водой.

Считалось, что если девушка возвращается домой сухая — это для нее позор. Поэтому девушки хотели, чтобы их облили, поскольку это свидетельствовало о серьезных намерениях парня, который обычно обливал только ту, которая ему нравилась.